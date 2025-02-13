Каллас рассказала, ждать ли расширения грантовых программ ЕС после сворачивания USAID

Главный дипломат ЕС Кая Каллас говорит, что Евросоюз не сможет полностью компенсировать своими грантовыми программами приостановку проектов, финансируемых Агентством США по международному развитию (USAID), но использует это как возможность сделать свою помощь "более заметной".

Как сообщает dpa, пишет "Европейская правда", об этом Каллас сказала в интервью агентству enr.

Главный дипломат ЕС отметила, что европейские грантовые программы не смогут "автоматически" занять ту нишу, которую ранее покрывало финансирование от USAID.

"Мы договорились о том, что не будем автоматически закрывать эту "дыру" европейскими деньгами – во-первых, потому что у нас нет таких средств", – отметила Каллас.

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Она продолжила, что акцент в грантовых программах в дальнейшем будут делать и на том, чтобы в процессе реализации этих проектов было четко видно, что это помощь от ЕС.

По словам Каллас, сейчас есть проблема с тем, что часто факт финансирования того или иного проекта Евросоюзом остается медийно незаметным, а текущая ситуация – возможность подсветить такую роль ЕС, чтобы бенефициары грантовой помощи видели, кто реально предоставляет ее.

Каллас назвала в качестве примера Палестинскую администрацию и спецагенство ООН по поддержке палестинских беженцев (UNRWA).

"Мы для них крупнейшие доноры – но об этом никто не знает... Раздается куча критики, что мы "недостаточно поддерживаем Палестину", – пояснила Каллас.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя замораживание деятельности USAID, сказал, что "не будет жаловаться" и для Украины самый первый приоритет – сохранение военной помощи.

Между тем группа демократов в Конгрессе США готовит законопроект, чтобы помешать администрации Дональда Трампа использовать государственные средства для ликвидации USAID.