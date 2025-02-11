Зеленський про заморозку фінансування USAID: скаржитись не збираємось

Президент Володимир Зеленський, коментуючи замороження діяльності Агентства США з міжнародної допомоги (USAID), наголосив, що для України головним є збереження військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

Зеленський заявив, що Україна "не збирається скаржитися на те, що деякі програми (USAID. – Ред.) заморожені", оскільки для України найголовніше – це військова допомога, "і вона збережена, за що я вдячний".

"Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми повністю за, а якщо ні, то ми знайдемо власний вихід із цієї ситуації", – додав він.

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25 січня 2025 року США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена. Співробітники USAID по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.

Раніше в уряді підтвердили, що через призупинення роботи USAID в Україні зупинили роботу або зіткнулися із проблемами низка комісій, які займаються відбором до суддівського корпусу.

Також, за даними ЗМІ, замороження адміністрацією Трампа іноземного фінансування вплинуло на міжнародні зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.