Зеленский обсудил свой разговор с Трампом с президентом Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, во время которого они обсудили координацию усилий между ключевыми союзниками Украины.

Об этом глава государства рассказал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

В разговоре Зеленский подчеркнул, что для безопасности Украины и всей Европы чрезвычайно важно, чтобы Европа была полноправным участником любых переговоров о прекращении войны.

Он также поделился с Науседой деталями своих недавних контактов с президентом Дональдом Трампом и представителями его администрации, а также рассказал о запланированных встречах.

Прекращение огня без надежных гарантий безопасности не принесет Украине длительного и справедливого мира, подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны быть ключевым участником предоставления гарантий безопасности для Украины.

Ранее в четверг Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск согласились, что никакие переговоры с Владимиром Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

Туск после серии телефонных разговоров с европейскими лидерами в четверг заявил, что Украина, Европа и США должны быть объединенными и вместе участвовать в мирных переговорах.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине.

После этого разговора в Европе начали звучать опасения, что мирное соглашение попытаются заключить за спиной ЕС и Украины.

Читайте также: "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике