Шмигаль пропонує, щоб зі вступом України у ЄС її армія стала "кістяком" спільної європейської

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль переконує, що фактично Європа вже у стані гібридної війни з Росією і може не витримати це протистояння без України, та виступив з ідеєю зробити українську армію "кістяком" об’єднаної європейської.

Як повідомляє "Європейська правда", така колонка Шмигаля вийшла у Politico.

Прем’єр висловив переконання, що де-факто ЄС вже зазнає гібридної агресії з боку РФ, інструменти якої Москва раніше випробувала проти України.

Як приклади він навів "якірні інциденти" у Балтійському морі, порушення повітряного простору сусідів України російськими ракетами й БПЛА, появу загадкових безпілотників біля військових баз, штучну міграційну кризу на східних кордонах, тиск на Естонію у питанні демаркації кордону на Нарві, підтримку радикальних сил всередині ЄС, кібератаки та інформаційні операції.

"ЄС більше не стоїть на порозі нових викликів. Він уже живе в них. Та є країна, яка не лише пройшла всі можливі прояви російської агресії, а й знає, як їм протидіяти. Ця країна – Україна", – зазначає Шмигаль.

Прем’єр аргументує, що прийняття України до ЄС вигідне для Європи для її військового посилення і переймання унікального досвіду України – починаючи від застосування безпілотних технологій у війні. Водночас Україна, маючи волю до боротьби, не має достатніх фінансових ресурсів і потребує допомоги партнерів.

"Поєднання фінансових можливостей ЄС із військовим досвідом України – це ключ до подальшої співпраці. Вступ України до ЄС означає, що ЗСУ можуть стати основою об’єднаної європейської армії, про яку на континенті говорять уже десятиліттями", – пише він.

Шмигаль зазначив, що загартована в боях українська армія могла би стати альтернативою військовій присутності США в Європі – що збільшило б автономність Європи та відповідає прагненням США зменшити військову присутність за кордоном (ця ідея була і в "плані перемоги", представленому Зеленським).

"Погодившись на вступ України, країни ЄС не просто розширять свої кордони. Вони отримають надійний щит – українську армію, яка своїм унікальним бойовим досвідом не лише стримає перший удар, а й стане форпостом спільної безпеки, який захистить Європу від будь-яких загроз на східних рубежах", – зазначає Шмигаль.

Він згадав також, що Україна має чи не найбільші у Європі запаси урану та літію, одні з найбільших запасів титану і загалом має 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин.

"Ми готові створювати спільні підприємства, що нададуть ЄС стратегічну перевагу", – зазначає прем’єр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

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