Шмыгаль предлагает, чтобы со вступлением Украины в ЕС ее армия стала костяком общей европейской

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что фактически Европа уже в состоянии гибридной войны с Россией и может не выдержать это противостояние без Украины, и выступил с идеей сделать украинскую армию костяком объединенной европейской.

Как сообщает "Европейская правда", такая колонка Шмыгаля вышла в Politico.

Премьер выразил убеждение, что де-факто ЕС уже испытывает гибридной агрессии со стороны РФ, инструменты которой Москва ранее испытала против Украины.

В качестве примеров он привел "якорные инциденты" в Балтийском море, нарушение воздушного пространства соседей Украины российскими ракетами и БПЛА, появление загадочных беспилотников возле военных баз, искусственный миграционный кризис на восточных границах, давление на Эстонию в вопросе демаркации границы на Нарве, поддержку радикальных сил внутри ЕС, кибератаки и информационные операции.

"ЕС больше не стоит на пороге новых вызовов. Он уже живет в них. Но есть страна, которая не только прошла все возможные проявления российской агрессии, но и знает, как им противодействовать. Эта страна – Украина", – отмечает Шмыгаль.

Премьер аргументирует, что принятие Украины в ЕС выгодно для Европы для ее военного усиления и перенимания уникального опыта Украины – начиная от применения беспилотных технологий в войне. В то же время Украина, имея волю к борьбе, не имеет достаточных финансовых ресурсов и нуждается в помощи партнеров.

"Сочетание финансовых возможностей ЕС с военным опытом Украины – это ключ к дальнейшему сотрудничеству. Вступление Украины в ЕС означает, что ВСУ могут стать основой объединенной европейской армии, о которой на континенте говорят уже десятилетиями", – пишет он.

Шмыгаль отметил, что закаленная в боях украинская армия могла бы стать альтернативой военному присутствию США в Европе – что увеличило бы автономность Европы и соответствует стремлению США уменьшить военное присутствие за рубежом (эта идея была и в "плане победы", представленном Зеленским).

"Согласившись на вступление Украины, страны ЕС не просто расширят свои границы. Они получат надежный щит – украинскую армию, которая своим уникальным боевым опытом не только сдержит первый удар, но и станет форпостом общей безопасности, который защитит Европу от любых угроз на восточных рубежах", – отмечает Шмыгаль.

Он вспомнил также, что Украина имеет едва ли не самые большие в Европе запасы урана и лития, одни из крупнейших запасов титана и в целом имеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых.

"Мы готовы создавать совместные предприятия, которые предоставят ЕС стратегическое преимущество", – отмечает премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

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