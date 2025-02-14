ЗМІ: У Румунії прийшли з обшуками в логістичне командування армії через корупційні підозри

В Об’єднаному логістичному командуванні збройних сил Румунії та ще близько 20 місць проходять обшуки, пов’язані з корупційними підозрами.

Про це повідомляє Digi24, цитуючи також інформацію від G4media.ro, пише "Європейська правда",

У Національному антикорупційному директораті (DNA) публічно повідомили, що 14 лютого проводять понад два десятки обшуків за ордерами суду.

"Обшуки проводяться у 22 місцях у межах муніципалітету Бухареста а також повітах Ілфов і Джурджу, один з них – в головному офісі державної установи. Решта проходять у помешканнях осіб або офісах та об’єктах комерційних організацій", – заявили у відомстві, обіцяючи згодом повідомити більше деталей.

Неофіційно журналісти дізналися, що йдеться про підозри у зловживаннях на контрактах, пов’язаних із розширенням військового кладовища Генча у Бухаресті, "з особливо серйозними наслідками". Збитки можуть складати до 2,4 млн євро.

Підозрюваними нібито проходить 21 особа, у тому числі командувач логістичних сил, генерал Кетелін Штефаніце Зісу.

Слідство вважає, що у контракт на розширення кладовища пододавали фіктивні роботи, таким чином "роздувши" його вартість.

У жовтні 2024 року Європейська прокуратура (EPPO) офіційно висунула у Болгарії звинувачення колишньому меру та губернатору портового міста Варна і ще кільком посадовцям у шахрайстві задля отримання коштів ЄС.