СМИ: В Румынии пришли с обысками в логистическое командование армии из-за коррупционных подозрений

В Объединенном логистическом командовании вооруженных сил Румынии и еще около 20 местах проходят обыски, связанные с коррупционными подозрениями.

Об этом сообщает Digi24, цитируя также информацию от G4media.ro, пишет "Европейская правда",

В Национальном антикоррупционном директорате (DNA) публично сообщили, что 14 февраля проводят более двух десятков обысков по ордерам суда.

"Обыски проводятся в 22 местах в пределах муниципалитета Бухареста а также уездах Илфов и Джурджу, один из них – в главном офисе государственного учреждения. Остальные проходят в помещениях лиц или офисах и объектах коммерческих организаций", – заявили в ведомстве, обещая позже сообщить больше деталей.

Неофициально журналисты узнали, что речь идет о подозрениях в злоупотреблениях на контрактах, связанных с расширением военного кладбища Генча в Бухаресте, и речь идет о подозрениях в "злоупотреблении полномочиями с особо серьезными последствиями". Убытки могут составлять до 2,4 млн евро.

Подозреваемыми якобы проходит 21 человек, в том числе командующий логистических сил, генерал Кетелин Штефанице Зису.

Следствие считает, что в контракт на расширение кладбища добавили фиктивные работы, таким образом "раздув" его стоимость.

В октябре 2024 года Европейская прокуратура (EPPO) официально выдвинула в Болгарии обвинения бывшему мэру и губернатору портового города Варна и еще нескольким должностным лицам в мошенничестве для получения средств ЕС.