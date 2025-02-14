Гражданин Афганистана признался в умышленном наезде на демонстрантов в Мюнхене

В пятницу, 14 февраля, гражданин Афганистана признался, что намеренно въехал в толпу демонстрантов в Мюнхене.

Об этом заявил немецкий прокурор на пресс-конференции, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Прокурор заявил, что мужчина признался, что намеренно въехал в участников демонстрации.

"Я очень осторожно отношусь к поспешным выводам, но на основании всего, что мы знаем на данный момент, я бы решился говорить об исламистской мотивации преступления", – отметил он.

13 февраля представитель полиции рассказал, что подозреваемый ехал на автомобиле позади группы демонстрантов и полицейской машины, затем обогнал ее, ускорился и въехал в толпу.

По состоянию на середину того дня было известно о том, что количество пострадавших в результате наезда авто в толпу, которая участвовала в профсоюзной демонстрации в центре Мюнхена, возросло до 28.