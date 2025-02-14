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Фон дер Ляєн зустрінеться з Келлогом у Брюсселі 17 лютого

Новини — П'ятниця, 14 лютого 2025, 13:50 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 17 лютого, у Брюсселі проведе зустріч зі спеціальним посланником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Про це під час брифінгу у п’ятницю, 14 лютого, повідомила речниця Єврокомісії Аріана Подеста, передає кореспондент "Європейської правди".

Зустріч Урсули фон дер Ляєн та Кіта Келлога відбудеться 17 лютого у штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі – будівлі Берлаймонт.

"У понеділок президент (фон дер Ляєн) прийме тут, у Берлаймонті, спеціального посланника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога", – заявила речниця.

Нагадаємо, що раніше цього тижня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся з Келлогом і обговорив Україну.

Як повідомлялося, з 13 по 22 лютого Кіт Келлог перебуває у європейському турне, протягом якого має відвідати Німеччину (Мюнхенська безпекова конференція), Бельгію та Україну.

В Україні, за неофіційними даними, на Келлога очікують у четвер, 20 лютого.

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Єврокомісія США
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