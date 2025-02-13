Глава МЗС Польщі зустрівся з Келлогом і обговорив Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на зустрічі зі спецпредставником Дональда Трампа з питань врегулювання російсько-української війни Кітом Келлогом обговорив Україну.

Про зустріч міністр повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбулася напередодні Мюнхенської конференції з питань безпеки, головним питанням якої стане питання врегулювання повномасштабної війни в Україні.

"Дякую генералу Келлогу за відверту розмову про переваги нашого трансатлантичного альянсу та необхідність працювати разом заради вільної України", – підкреслив Сікорський.

Dziękuję @generalkellogg za szczerą rozmowę o korzyściach płynących z naszego transatlantyckiego Sojuszu i potrzebie wspólnych działań na rzecz wolnej Ukrainy. pic.twitter.com/3AiBHenLli – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 13, 2025

Нагадаємо, Сікорський вважає, що майбутні переговори з представниками нової адміністрації США на Мюнхенській безпековій конференції будуть вирішальними для трансатлантичної співпраці та безпеки Європи.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.