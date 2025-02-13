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Глава МЗС Польщі зустрівся з Келлогом і обговорив Україну

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Новини — Четвер, 13 лютого 2025, 18:15 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на зустрічі зі спецпредставником Дональда Трампа з питань врегулювання російсько-української війни Кітом Келлогом обговорив Україну. 

Про зустріч міністр повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбулася напередодні Мюнхенської конференції з питань безпеки, головним питанням якої стане питання врегулювання повномасштабної війни в Україні.

"Дякую генералу Келлогу за відверту розмову про переваги нашого трансатлантичного альянсу та необхідність працювати разом заради вільної України", – підкреслив Сікорський.

Нагадаємо, Сікорський вважає, що майбутні переговори з представниками нової адміністрації США на Мюнхенській безпековій конференції  будуть вирішальними для трансатлантичної співпраці та безпеки Європи.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Польща США Війна з РФ
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