Фон дер Ляйен встретится с Келлогом в Брюсселе 17 февраля

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 17 февраля, в Брюсселе проведет встречу со специальным посланником президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Об этом во время брифинга в пятницу, 14 февраля, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Ариана Подеста, передает корреспондент "Европейской правды".

Встреча Урсулы фон дер Ляйен и Кита Келлога состоится 17 февраля в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе – здании Берлаймонт.

"В понедельник президент (фон дер Ляйен) примет здесь, в Берлаймонте, специального посланника президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога", – заявила пресс-секретарь.

Напомним, что ранее на этой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский встретился с Келлогом и обсудил Украину.

Как сообщалось, с 13 по 22 февраля Кит Келлог находится в европейском турне, в течение которого должен посетить Германию (Мюнхенская конференция по безопасности), Бельгию и Украину.

В Украине, по неофициальным данным, Келлога ожидают в четверг, 20 февраля.