Фон дер Ляйен встретится с Келлогом в Брюсселе 17 февраля
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 17 февраля, в Брюсселе проведет встречу со специальным посланником президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.
Об этом во время брифинга в пятницу, 14 февраля, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Ариана Подеста, передает корреспондент "Европейской правды".
Встреча Урсулы фон дер Ляйен и Кита Келлога состоится 17 февраля в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе – здании Берлаймонт.
"В понедельник президент (фон дер Ляйен) примет здесь, в Берлаймонте, специального посланника президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога", – заявила пресс-секретарь.
Напомним, что ранее на этой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский встретился с Келлогом и обсудил Украину.
Как сообщалось, с 13 по 22 февраля Кит Келлог находится в европейском турне, в течение которого должен посетить Германию (Мюнхенская конференция по безопасности), Бельгию и Украину.
В Украине, по неофициальным данным, Келлога ожидают в четверг, 20 февраля.