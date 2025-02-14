Міністр оборони Латвії: мир в Україні може бути досягнутий тільки за її згодою

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що мир в Україні може бути досягнутий тільки за згодою її самої.

Заяву латвійського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи дії та заяви президента США Дональда Трампа і міністра оборони Піта Гегсета, зроблені останніми днями у зв'язку з війною Росії в Україні, Спрудс сказав, що до них слід ставитися зі стурбованістю, але водночас варто пам'ятати, що поки що жодних конкретних пропозицій не надходило.

"Ясно, що наша позиція, позиція європейських країн є такою, що… якщо ми говоримо про мир або дії проти країни-агресора Росії, то без участі України нічого не може відбутися. Тому, в принципі, мир в Україні може бути досягнутий тільки за згодою України", – підкреслив він.

За словами очільника Міноборони Латвії, умови мирних перемовин мають бути такими, які приймає Україна.

Також Спрудс наголосив, що у цьому процесі має велику роль відігравати Європа.

Водночас він вважає, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за зміцнення своєї оборони і безпеки, а також за інвестиції в НАТО.

Міністр оборони США Піт Гегсет 14 лютого допустив, що Європа може бути залучена до дискусій про врегулювання війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський у четвер також висловив переконання, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.

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