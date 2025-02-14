Министр обороны Латвии: мир в Украине может быть достигнут только с ее согласия

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что мир в Украине может быть достигнут только с согласия ее самой.

Заявление латвийского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Комментируя действия и заявления президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета, сделанные в последние дни в связи с войной России в Украине, Спрудс сказал, что к ним следует относиться с обеспокоенностью, но в то же время следует помнить, что пока никаких конкретных предложений не поступало.

"Ясно, что наша позиция, позиция европейских стран такова, что... если мы говорим о мире или действиях против страны-агрессора России, то без участия Украины ничего не может произойти. Поэтому, в принципе, мир в Украине может быть достигнут только с согласия Украины", – подчеркнул он.

По словам главы Минобороны Латвии, условия мирных переговоров должны быть такими, которые принимает Украина.

Также Спрудс отметил, что в этом процессе большую роль должна играть Европа.

В то же время он считает, что Европа должна взять на себя большую ответственность за укрепление своей обороны и безопасности, а также за инвестиции в НАТО.

Министр обороны США Пит Хегсет 14 февраля допустил, что Европа может быть привлечена к дискуссиям об урегулировании войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг также выразил убеждение, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

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