Трамп повісив своє тюремне фото в Білому домі

Фотографія Дональда Трампа, зроблена під час виклику для оголошення звинувачень в одній із кримінальних справ у 2023 році, була помічена в коридорі біля Овального кабінету.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На одному зі знімків фотоагентства Getty під час візиту до Білого дому премʼєра Індії Нарендри Моді можна помітити фото Трампа в рамці, яке висить у коридорі.

Фото: Getty Images

На фото обрамлений знімок висить у коридорі перед Овальним кабінетом, одразу за головою керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Фотографія була зроблена, коли Трамп прибув до в'язниці в штаті Джорджія в серпні 2023 року за звинуваченням у тому, що він незаконно планував скасувати вибори 2020-го у штаті.

Фото: поліція Атланти

Тоді Трампу, який вийшов під заставу у 200 тисяч доларів, зробили так зване тюремне фото (магшот) – він став першим експрезидентом США, який пройшов через цю процедуру.

Раніше стало відомо, що персонал Білого дому, відповідальний за стенографування публічних виступів Дональда Трампа, не справляється з роботою через те, що новий президент США говорить незвичайно багато.