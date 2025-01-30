Білий дім хоче найняти більше стенографістів, бо Трамп забагато говорить

Персонал Білого дому, відповідальний за стенографування публічних виступів Дональда Трампа, не справляється з роботою через те, що новий президент США говорить незвичайно багато.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації АР.

У перший тиждень свого президентства Трамп говорив майже 7 годин 44 хвилини, використавши 81 235 слів. Для порівняння, це більше, ніж міститься в оригінальній трилогії "Зоряних воєн".

Це суттєво більше, ніж говорив попередник Трампа Джо Байден у перший тиждень на посаді президента США – 2 години 36 хвилин і 24 259 слів, і навіть ніж сам Трамп у перший термін: 3 години 41 хвилина і 33 571 слово.

Реклама:

Нині президент США "говорить так багато, що люди, відповідальні за стенографування його публічних виступів, ледь встигають за всіма словами", пише АР.

За інформацією агентства, в Білому домі обговорюють наймання додаткового персоналу для стенографування виступів Трампа, щоб "впоратися з навантаженням".

Адміністрація Трампа виставляє його балакучість як ознаку прозорості та доступності нинішнього Білого дому, зауважує АР.

Нагадаємо, ще у 2023 році Трамп обмовився, назвавши Віктора Орбана "лідером Туреччини", чия держава межує з Росією.