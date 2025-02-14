Трамп повесил свое тюремное фото в Белом доме

Фотография Дональда Трампа, сделанная во время вызова для объявления обвинений по одному из уголовных дел в 2023 году, была замечена в коридоре возле Овального кабинета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На одном из снимков фотоагентства Getty во время визита в Белый дом премьера Индии Нарендры Моди можно заметить фото Трампа в рамке, которое висит в коридоре.

Фото: Getty Images

На фото обрамленный снимок висит в коридоре перед Овальным кабинетом, сразу за головой руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Фотография была сделана, когда Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия в августе 2023 года по обвинению в том, что он незаконно планировал отменить выборы 2020-го в штате.

Фото: полиция Атланты

Тогда Трампу, который вышел под залог в 200 тысяч долларов, сделали так называемое тюремное фото (магшот) – он стал первым экс-президентом США, который прошел через эту процедуру.

Ранее стало известно, что персонал Белого дома, ответственный за стенографирование публичных выступлений Дональда Трампа, не справляется с работой из-за того, что новый президент США говорит необычно много.