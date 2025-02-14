Мелоні попустила Марію Захарову, яка образила президента Італії

Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтримала заяви президента країни Серджо Маттарелли, який порівняв Росію з нацистською Німеччиною і накликав цим гнів Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У промові минулого тижня президент Італії розкритикував "загарбницькі війни", які призвели до Другої світової війни.

"Це був проєкт Третього Рейху в Європі. Нинішня російська агресія проти України має таку ж природу", – додав він.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, реагуючи на слова Маттарелли з деяким запізненням, назвала їх "блюзнірськими вигадками".

Слова Захарової викликали різку реакцію італійської премʼєрки, яка заявила, що образи на адресу президента Італії "ображають всю італійську націю, яку представляє глава держави".

"Я висловлюю свою повну солідарність, а також солідарність всього уряду з президентом Маттареллою, який завжди рішуче засуджував агресію, вчинену проти України", – додала Мелоні.

Італія традиційно була однією з країн Європи з найбільш тісними політичними та економічними зв'язками з Росією, але за урядування Мелоні вона рішуче підтримує Україну, зокрема й військовою допомогою.

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