Мелони попустила Марию Захарову, которая оскорбила президента Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поддержала заявления президента страны Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с нацистской Германией и навлек этим гнев Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

В речи на прошлой неделе президент Италии раскритиковал "захватнические войны", которые привели ко Второй мировой войне.

"Это был проект Третьего Рейха в Европе. Нынешняя российская агрессия против Украины имеет такую же природу", – добавил он.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, реагируя на слова Маттареллы с некоторым опозданием, назвала их "кощунственными выдумками".

Слова Захаровой вызвали резкую реакцию итальянского премьера, которая заявила, что оскорбления в адрес президента Италии "оскорбляют всю итальянскую нацию, которую представляет глава государства".

"Я выражаю свою полную солидарность, а также солидарность всего правительства с президентом Маттареллой, который всегда решительно осуждал агрессию, совершенную против Украины", – добавила Мелони.

Италия традиционно была одной из стран Европы с наиболее тесными политическими и экономическими связями с Россией, но при правлении Мелони она решительно поддерживает Украину, в том числе и военной помощью.

Смотрите также эмоциональное выступление Мелони в парламенте, где она объясняет необходимость поддержки Украины.