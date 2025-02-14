Лідери Північної Європи терміново зібрались на полях "Мюнхена" після заяв Трампа
Очільники держав Північної Європи та Балтії увечері 14 лютого провели термінову зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції та висловили підтримку Україні.
Про це норвезький премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре сказав у коментарі Aftenposten за підсумками зустрічі, повідомляє "Європейська правда".
На зустрічі лідери європейських країн обмінялись оцінками заяв, зроблених США в останні дні щодо війни в Україні, а також обговорили ризик торгового конфлікту між США і Європою.
У зустрічі зокрема брали участь прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і президент Фінляндії Александр Стубб.
За словами Стьоре, країни Північної Європи та Балтії підтвердили, що вони єдині у своїй підтримці України.
"Ми домовилися, що будемо продовжувати і посилювати нашу військову підтримку України, а також допомагати Україні досягти такої переговорної позиції, яка дозволить їй захистити власну цілісність", – сказав він.
Він також повторив, що не буде жодних переговорів щодо України без України і "не буде миру в Україні без України за столом переговорів".
Нагадаємо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля Путіним про "завершення війни" в Україні. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.
Президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".
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