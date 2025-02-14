Лидеры Северной Европы срочно собрались на полях "Мюнхена" после заявлений Трампа

Руководители государств Северной Европы и Балтии вечером 14 февраля провели срочную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и выразили поддержку Украине.

Об этом норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре сказал в комментарии Aftenposten по итогам встречи, сообщает "Европейская правда".

На встрече лидеры европейских стран обменялись оценками заявлений, сделанных США в последние дни относительно войны в Украине, а также обсудили риск торгового конфликта между США и Европой.

Во встрече в частности участвовали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Финляндии Александр Стубб.

По словам Стьоре, страны Северной Европы и Балтии подтвердили, что они едины в своей поддержке Украины.

"Мы договорились, что будем продолжать и усиливать нашу военную поддержку Украины, а также помогать Украине достичь такой переговорной позиции, которая позволит ей защитить собственную целостность", – сказал он.

Он также повторил, что не будет никаких переговоров по Украине без Украины и "не будет мира в Украине без Украины за столом переговоров".

Напомним, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля Путиным о "завершении войны" в Украине. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

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