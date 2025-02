Зеленський розповів прем'єру Британії про свою розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, у якій, зокрема, розповів про останні контакти з американською стороною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter).

Зеленський зазначив, що мав "гарну розмову" зі Стармером і дякував йому за підтримку та лідерську роль Британії.

I had a good conversation with UK Prime Minister @Keir_Starmer. I thanked him for all the UK’s support and emphasized that we deeply value Britain’s leadership.



I informed Prime Minister Starmer about my discussion with President Trump and contacts with the American side. The…