Зеленський розповів прем'єру Британії про свою розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, у якій, зокрема, розповів про останні контакти з американською стороною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter).

Зеленський зазначив, що мав "гарну розмову" зі Стармером і дякував йому за підтримку та лідерську роль Британії.

I had a good conversation with UK Prime Minister @Keir_Starmer. I thanked him for all the UK’s support and emphasized that we deeply value Britain’s leadership.



I informed Prime Minister Starmer about my discussion with President Trump and contacts with the American side. The… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

"Поінформував прем’єр-міністра Стармера про мою розмову з президентом Трампом і контакти з американською стороною. Українська й американська команди мають працювати разом із європейцями та всіма нашими партнерами у світі для досягнення конкретних результатів", – зазначив Зеленський.

За його словами, йшлося також про план дій на найближче майбутнє "для формування спільної стратегії безпеки, економічної співпраці та політичного партнерства".

Нагадаємо, останнє засідання формату "Рамштайн" 12 лютого вперше проходило під головуванням Британії, а не США.

12 лютого Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 млн фунтів стерлінгів (близько 186 млн доларів).

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що цьогоріч Британія виділить на військову допомогу Україні 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

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