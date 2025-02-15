Трамп говорит, что встретится со Стармером "очень скоро"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером "очень скоро".

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете после телефонного разговора со Стармером, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Трамп рассказал, что Стармер "попросил о встрече", а он "согласился на нее".

"У нас будет дружеская встреча – это очень хорошо. У нас есть много хороших вещей, которые происходят. Но он попросил приехать и встретиться со мной, и я просто принял его просьбу", – сказал американский лидер.

На уточняющий вопрос журналистов относительно того, когда может состояться эта встреча, Трамп ответил, что это произойдет "очень скоро".

"Я думаю, он хочет приехать на следующей неделе... или через неделю", – отметил он.

На вопрос журналиста, что они будут обсуждать, господин Трамп ответил, что не знает.

"Это была его просьба, не моя. Я встречался с ним уже дважды, мы очень хорошо ладим, он очень хороший парень", – добавил Трамп.

13 февраля британский премьер-министр заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО после заявлений администрации президента США, где это отвергли как часть "мирного урегулирования" войны.

На следующий день президент Владимир Зеленский сообщил, что имел разговор со Стармером, в котором, в частности, рассказал о последних контактах с американской стороной.

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