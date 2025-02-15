Мерц ответил Венсу: Германия ожидает от США уважения к своим выборам

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал иностранное вмешательство в выборы в Бундестаг в пользу ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") и заявил, что Германия ожидает уважения от США к выборам.

Об этом он сказал на панельной дискуссии в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, пишет "Европейская правда".

Как известно, 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры от ультраправой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель.

Мерц раскритиковал попытки вмешаться во внутреннюю политику страны.

"Мы уважаем президентские выборы и выборы в Конгресс в США и ожидаем, что США сделают то же самое в этом году", – заявил он.

Мерц подчеркнул, что Германия "держится корней", которые "дают наши демократические институты".

"Это включает в себя наш собственный правовой подход к работе, например, с опубликованной информацией и мнениями. Свобода слова остается свободой слова и является и остается частью нашего открытого демократического общества", – акцентировал он.

Однако, по его словам, фейковые новости, язык вражды и правонарушения остаются предметом правовых ограничений и контроля со стороны независимых судов.

"И я должен сказать, что на фоне событий, которые произошли вчера в Вашингтоне, мы бы никогда не выгнали информационное агентство из пресс-центра", – акцентировал он.

Заметим, что речь идет о том, что 14 февраля Белый дом запретил журналистам информационного агентства Associated Press доступ к Овальному кабинету и президентскому борту Air Force One из-за отказа использовать обозначение "Американский залив".

На эти заявления в начале конференции также реагировал немецкий канцлер Олаф Шольц. Он заявил, что Германия не смирится с тем, что люди, "которые смотрят на Германию извне, вмешиваются в нашу демократию на наших выборах и в демократический процесс формирования общественного мнения в интересах этой партии".

А глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Венсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.