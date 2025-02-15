Зеленський пояснив, чому Україна поки не готова підписати угоду про надра з США

Україна не відмовляється від угоди про надра, анонсованої Трампом, але наразі документ не готовий до підписання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції на завершення Мюнхенської безпекової конференції.

Зеленський заначив, що його підпису під угодою у будь-якому разі не стоятиме. "Угода підписується на рівні міністрів, але я президент і матиму вплив на її зміст", – заявив він.

Зеленський визнав, що зараз його згоди на укладання такої угоди немає, оскільки документ не досяг рівня готовності до підписання. "Я не дав згоду на підписання угоди, тому що вона ще не готова", – заявив він.

Описуючи очікування від документа, президент Зеленський пояснив, що у ній не може йтися лише про надра – а має йтися також про те, що є вигідним для України, згадавши безпекові гарантії.

"Це про інвестиції. І можна думати про те, як можна розподіляти прибутки, коли зрозумілі гарантії безпеки. Поки я цього там не побачив", – пояснив він.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що американська сторона пропонувала надати США 50% власності на корисні копалини, і Зеленський відмовився.

Водночас, у Мюнхені США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України.