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Міністри країн ЄС терміново зібралися у Мюнхені після заяв США про відносини з Європою

Новини — Неділя, 16 лютого 2025, 10:34 — Марія Ємець

Міністри закордонних справ країн ЄС вранці у неділю зібрались на термінове обговорення перед тим, як роз’їхатися після завершення Мюнхенської конференції з безпеки, після резонансної промови віцепрезидента США, який фактично оголосив про нові відносини з Європою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написали низка присутніх на зустрічі, зокрема головна дипломатка ЄС Кая Каллас. 

"Закриваємо Мюнхенську конференцію-2025 хорошою дискусією між міністрами закородонних справ країн ЄС, які ще у Мюнхені. Європа зберігає міцну єдність у питанні підтримки України і посилення нашої власної оборони. Скоро и вийдемо з новими ініціативами", – написала Каллас. 

Про зустріч розповіла також очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, зазначивши, що вони обмінялися думками про ситуацію за підсумками Мюнхенської конференції. 

"Європа об’єднано підтримує Україну і рішуче віддана ідеї захисту вільного світу", – написала вона. 

З X (Twitter) Еліни Валтонен
З X (Twitter) Еліни Валтонен

За інформацією "Європейської правди", зустріч скликали у суботу. Каллас запросила усіх міністрів закордонних справ, які ще залишались у Мюнхені, терміново зібратися на зустріч. 

Попри те, що тема зустрічі публічно не оголошувалася, терміновість свідчить про її зв'язок з подіями у Мюнхені, де віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із гострою промовою, у якій фактично оголосив про нові відносини з Європою.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що промова Венса викликає враження, наче Америка "намагається посваритись" із Європою, але Європа не хоче цього. 

Про її зміст – у публікації "Цінності дезінформації" та зміна влади у Європі. Мюнхенська промова Венса про нову політику США

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