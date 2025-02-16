Міністри країн ЄС терміново зібралися у Мюнхені після заяв США про відносини з Європою

Міністри закордонних справ країн ЄС вранці у неділю зібрались на термінове обговорення перед тим, як роз’їхатися після завершення Мюнхенської конференції з безпеки, після резонансної промови віцепрезидента США, який фактично оголосив про нові відносини з Європою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написали низка присутніх на зустрічі, зокрема головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

"Закриваємо Мюнхенську конференцію-2025 хорошою дискусією між міністрами закородонних справ країн ЄС, які ще у Мюнхені. Європа зберігає міцну єдність у питанні підтримки України і посилення нашої власної оборони. Скоро и вийдемо з новими ініціативами", – написала Каллас.

Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.



Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.



We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce – Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2025

Про зустріч розповіла також очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, зазначивши, що вони обмінялися думками про ситуацію за підсумками Мюнхенської конференції.

"Європа об’єднано підтримує Україну і рішуче віддана ідеї захисту вільного світу", – написала вона.

З X (Twitter) Еліни Валтонен

За інформацією "Європейської правди", зустріч скликали у суботу. Каллас запросила усіх міністрів закордонних справ, які ще залишались у Мюнхені, терміново зібратися на зустріч.

Попри те, що тема зустрічі публічно не оголошувалася, терміновість свідчить про її зв'язок з подіями у Мюнхені, де віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із гострою промовою, у якій фактично оголосив про нові відносини з Європою.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що промова Венса викликає враження, наче Америка "намагається посваритись" із Європою, але Європа не хоче цього.

Про її зміст – у публікації "Цінності дезінформації" та зміна влади у Європі. Мюнхенська промова Венса про нову політику США