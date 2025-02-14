Каллас про промову Венса: вони намагаються посваритись з нами, а ми не хочемо

Головна дипломатка Європейського Союзу вважає, що промова віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції викликає враження, наче Америка "намагається посваритись" із Європою.

Про це вона сказала під час виступу на конференції в пʼятницю, 14 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Каллас, якщо послухати промову Венса в Мюнхені, то "вони (американці. – Ред.) намагаються посваритися з нами, а ми не хочемо сваритися з нашими друзями".

Топдипломатка ЄС додала, що союзники повинні зосередитися на більших загрозах, таких як агресія Росії проти України.

Основну частину своєї промови у Мюнхені Джей Ді Венс присвятив критиці політики ЄС щодо протидії фейкам і пропаганді.

У відповідь глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре теж не погодився з критикою Європи в промові віцепрезидента США.