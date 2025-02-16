Министры стран ЕС срочно собрались в Мюнхене после заявлений США об отношениях с Европой

Министры иностранных дел стран ЕС утром в воскресенье собрались на срочное обсуждение перед тем, как разъехаться после завершения Мюнхенской конференции по безопасности, после резонансной речи вице-президента США, который фактически объявил о новых отношениях с Европой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написали ряд присутствующих на встрече, в частности главный дипломат ЕС Кая Каллас.

"Закрываем Мюнхенскую конференцию-2025 хорошей дискуссией между министрами закородонних дел стран ЕС, которые еще в Мюнхене. Европа сохраняет прочное единство в вопросе поддержки Украины и усиления нашей собственной обороны. Скоро мы выйдем с новыми инициативами", – написала Каллас.

О встрече рассказала также глава МИД Финляндии Элина Валтонен, отметив, что они обменялись мнениями о ситуации по итогам Мюнхенской конференции.

"Европа объединенно поддерживает Украину и решительно привержена идее защиты свободного мира", – написала она.

Из X (Twitter) Элины Валтонен

По информации "Европейской правды", встречу созвали в субботу. Каллас пригласила собраться всех министров иностранных дел, которые еще оставались в Мюнхене.

Несмотря на то, что тема встречи публично не объявлялась, срочность свидетельствует о ее связи с событиями в Мюнхене, где вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с острой речью, в которой фактически объявил о новых отношениях с Европой.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что речь Вэнса вызывает впечатление, будто Америка "пытается поссориться" с Европой, но Европа не хочет этого.

О ее содержании – в публикации "Ценности дезинформации" и смена власти в Европе. Мюнхенская речь Вэнса о новой политике США