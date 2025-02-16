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Сікорський вважає, що про об’єднання європейських армій домовлятись не будуть

Новини — Неділя, 16 лютого 2025, 11:08 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що об’єднання національних армій європейських держав "не відбудеться".

Як інформує Reuters, пише "Європейська правда", про це Сікорський заявив у телеефірі TVP World ввечері 15 лютого. 

Коли Сікорського запитали про ймовірність створення об’єднаної європейської армії, міністр зауважив, що важливо конкретизувати, що вкладають у це поняття. 

"Якщо ви маєте на увазі під цим об’єднання національних армій – цього не буде. Але я завжди виступав за те, щоб Європа, ЄС розвивали свої обороні спроможності", – зазначив міністр закордонних справ Польщі. 

"Якщо США хочуть, щоб ми робили більше для обороноздатності – у цьому має бути національна компонента, компонента НАТО, але й також, думаю, компонента ЄС, європейські субсидії для оборонної індустрії, щоб наростити нашу спроможність виробляти, але й також якась європейська сила, що вартує свого імені", – зазначив Радослав Сікорський.

Перед цим президент України Володимир Зеленський висловив думку, що настав час створювати збройні сили Європи. 

У ці ж дні у Politico вийшла колонка прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, де він озвучує ідею, що українська армія з її досвідом могла б стати "кістяком" спільної європейської.

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