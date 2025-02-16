Сікорський вважає, що про об’єднання європейських армій домовлятись не будуть
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що об’єднання національних армій європейських держав "не відбудеться".
Як інформує Reuters, пише "Європейська правда", про це Сікорський заявив у телеефірі TVP World ввечері 15 лютого.
Коли Сікорського запитали про ймовірність створення об’єднаної європейської армії, міністр зауважив, що важливо конкретизувати, що вкладають у це поняття.
"Якщо ви маєте на увазі під цим об’єднання національних армій – цього не буде. Але я завжди виступав за те, щоб Європа, ЄС розвивали свої обороні спроможності", – зазначив міністр закордонних справ Польщі.
"Якщо США хочуть, щоб ми робили більше для обороноздатності – у цьому має бути національна компонента, компонента НАТО, але й також, думаю, компонента ЄС, європейські субсидії для оборонної індустрії, щоб наростити нашу спроможність виробляти, але й також якась європейська сила, що вартує свого імені", – зазначив Радослав Сікорський.
Перед цим президент України Володимир Зеленський висловив думку, що настав час створювати збройні сили Європи.
У ці ж дні у Politico вийшла колонка прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, де він озвучує ідею, що українська армія з її досвідом могла б стати "кістяком" спільної європейської.