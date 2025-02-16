Сикорский считает, что об объединении европейских армий договариваться не будут

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что объединения национальных армий европейских государств не будет.

Как информирует Reuters, пишет "Европейская правда", об этом Сикорский заявил в телеэфире TVP World вечером 15 февраля.

Когда Сикорского спросили о вероятности создания объединенной европейской армии, министр отметил, что важно конкретизировать, что вкладывают в это понятие.

"Если вы имеете в виду под этим объединение национальных армий – этого не будет. Но я всегда выступал за то, чтобы Европа, ЕС развивали свои оборонительные способности", – отметил министр иностранных дел Польши.

"Если США хотят, чтобы мы делали больше для обороноспособности – в этом должна быть национальная компонента, компонента НАТО, но также, думаю, компонента ЕС, европейские субсидии для оборонной индустрии, чтобы нарастить нашу способность производить, но также какая-то европейская сила, которая стоит своего имени", – отметил Радослав Сикорский.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что пришло время создавать вооруженные силы Европы.

В эти же дни в Politico вышла колонка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, где он озвучивает идею, что украинская армия с ее опытом могла бы стать "костяком" общеевропейской.