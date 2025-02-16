Прем’єр Британії поїде на "кризову" зустріч європейських лідерів, яку скликає Макрон

Прем’єр-міністр Британїі Кір Стармер буде присутній на "кризовому" саміті європейських лідерів у Парижі, який ініціював президент Франції Емманюель Макрон на тлі кроків адміністрації Трампа.

Про це йдеться у публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

На зустрічі, що очікувано відбудеться у понеділок 17 лютого, лідери скоріш за все обговорюватимуть ситуацію з тим, що Трамп "виключає" Європу з переговорного процесу довкола російсько-української війни, позицію стосовно вступу України у НАТО і гарантій безпеки, які вони готові запропонувати.

На Даунінг-Стріт підтвердили, що знають про пропозицію Макрона і Кір Стармер планує бути присутнім там, після чого передасть меседжі із зустрічі Трампу, з яким має зустрітися у Вашингтоні наступного тижня.

В одному з останніх коментарів Стармер зауважив, що у безпековій ситуації настав "момент, що буває раз на покоління".

"Очевидно, що Європа має брати на себе більшу роль у НАТО… Британія працюватиме над тим, щоб зберегти США і Європу разом. Ми не можемо допустити, щоб якісь розколи у нашому союзі відволікали нас від зовнішніх загроз", – зазначив він.

Анонімні джерела видання у Британії зазначили, що серед запрошених Макроном скоріш за все будуть лідери Німеччини, Польщі, Італії, Британії та генсек НАТО Марк Рютте.

Також ЗМІ неофіційно дізналися, що США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції Келлог заявив, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать, а віцепрезидент Джей Ді Венс у своїй гострій конфронтаційній промові фактично заявив про новий етап відносин з Європою.