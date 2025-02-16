Премьер Британии поедет на "кризисную" встречу европейских лидеров, которую созывает Макрон

Премьер-министр Британии Кир Стармер будет присутствовать на "кризисном" саммите европейских лидеров в Париже, который инициировал президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне шагов администрации Трампа.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

На встрече, которая ожидаемо состоится в понедельник 17 февраля, лидеры скорее всего будут обсуждать ситуацию с тем, что Трамп "исключает" Европу из переговорного процесса вокруг российско-украинской войны, позицию относительно вступления Украины в НАТО и гарантий безопасности, которые они готовы предложить.

На Даунинг-Стрит подтвердили, что знают о предложении Макрона и Кир Стармер планирует присутствовать там, после чего передаст месседжи со встречи Трампу, с которым должен встретиться в Вашингтоне на следующей неделе.

В одном из последних комментариев Стармер отметил, что в ситуации безопасности наступил "момент, который бывает раз в поколение".

"Очевидно, что Европа должна брать на себя большую роль в НАТО... Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить США и Европу вместе. Мы не можем допустить, чтобы какие-то расколы в нашем союзе отвлекали нас от внешних угроз", – отметил он.

Анонимные источники издания в Британии говорят, что среди приглашенных Макроном скорее всего будут лидеры Германии, Польши, Италии, Великобритании и генсек НАТО Марк Рютте.

Также СМИ неофициально узнали, что США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Напомним, во время Мюнхенской конференции по безопасности Келлог заявил, что американская позиция по "мирным переговорам" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят, а вице-президент Джей Ди Вэнс в своей острой конфронтационной речи фактически заявил о новом этапе отношений с Европой.