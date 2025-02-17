Умєров та гендиректор Rheinmetall обговорили співпрацю у посиленні українського ОПК

Український міністр оборони Рустем Умєров поспілкувався із генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером щодо співпраці у виробництві боєприпасів, бронетехніки та систем протиповітряної оборони.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Умєров заявив, що для України ключове значення має розвиток власного ОПК. Відтак він обговорив із Паппергером співпрацю у виробництві боєприпасів, бронетехніки та систем ППО.

"Україна готова до створення спільних підприємств, і в нас уже є успішний досвід такої співпраці. Продовжуємо розширювати виробничі можливості разом із надійними партнерами", – додав очільник українського Міноборони.

Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні.

У січні в НАТО офіційно підтвердили, що Росія мала намір вбити Паппергера.

За даними Альянсу, плани Кремля були зірвані американською і німецькою розвідками і були лише частиною зусиль Росії, спрямованих на вбивство керівників оборонної промисловості по всій Європі.

7 лютого ЗМІ писали, що господар Кремля Владімір Путін на закритій зустрічі із силовиками у 2024 році особисто згадував Паппергера, на якого пізніше намагались скоїти замах.