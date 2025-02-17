Умеров и гендиректор Rheinmetall обсудили сотрудничество в усилении украинского ОПК

Украинский министр обороны Рустем Умеров пообщался с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером о сотрудничестве в производстве боеприпасов, бронетехники и систем противовоздушной обороны.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Умеров заявил, что для Украины ключевое значение имеет развитие собственного ОПК. Поэтому он обсудил с Паппергером сотрудничество в производстве боеприпасов, бронетехники и систем ПВО.

"Украина готова к созданию совместных предприятий, и у нас уже есть успешный опыт такого сотрудничества. Продолжаем расширять производственные возможности вместе с надежными партнерами", – добавил глава украинского Минобороны.

Как известно, Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в войне в Украине.

В январе в НАТО официально подтвердили, что Россия намеревалась убить Паппергера.

По данным Альянса, планы Кремля были сорваны американской и немецкой разведками и были лишь частью усилий России, направленных на убийство руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

7 февраля СМИ писали, что хозяин Кремля Владимир Путин на закрытой встрече с силовиками в 2024 году лично упоминал Паппергера, на которого позже пытались совершить покушение.