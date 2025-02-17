Туск: або ми вкладемося в оборону зараз, або згодом заплатимо в 10 разів більше

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що європейським державам краще зараз більше інвестувати у свою оборону, аніж заплатити ще більшу ціну, якщо їм доведеться вести війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X (Twitter).

Дональд Туск заявив, що європейським державам варто терміново збільшити витрати на оборону, та навів у приклад свою країну.

If we, Europeans, fail to spend big on defence now, we will be forced to spend 10 times more if we don’t prevent a wider war. As the Polish PM I’m entitled to say it loud and clear, since Poland already spends almost 5% of its GDP on defence. And we will continue to do so. – Donald Tusk (@donaldtusk) February 17, 2025

"Якщо ми, європейці, не почнемо зараз більше витрачати на оборону, нам доведеться витратити у 10 разів більше, якщо ми не зможемо запобігти масштабнішій війні. Як прем’єр-міністр Польщі, я можу відкрито говорити про це, оскільки Польща витрачає на оборону вже майже 5% ВВП. І ми продовжимо це робити", – написав він.

За інформацією данських ЗМІ, уряд Данії хоче наростити витрати на оборону у наступні 2 роки до 3% ВВП.

Нагадаємо, Польща – одна з країн, які запрошені на екстрений саміт, скликаний у Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном після подій Мюнхенської безпекової конференції.