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Туск: або ми вкладемося в оборону зараз, або згодом заплатимо в 10 разів більше

Новини — Понеділок, 17 лютого 2025, 15:52 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що європейським державам краще зараз більше інвестувати у свою оборону, аніж заплатити ще більшу ціну, якщо їм доведеться вести війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X (Twitter).

Дональд Туск заявив, що європейським державам варто терміново збільшити витрати на оборону, та навів у приклад свою країну.

"Якщо ми, європейці, не почнемо зараз більше витрачати на оборону, нам доведеться витратити у 10 разів більше, якщо ми не зможемо запобігти масштабнішій війні. Як прем’єр-міністр Польщі, я можу відкрито говорити про це, оскільки Польща витрачає на оборону вже майже 5% ВВП. І ми продовжимо це робити", – написав він. 

За інформацією данських ЗМІ, уряд Данії хоче наростити витрати на оборону у наступні 2 роки до 3% ВВП.  

Нагадаємо, Польща – одна з країн, які запрошені на екстрений саміт, скликаний у Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном після подій Мюнхенської безпекової конференції. 

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