Война 2025. Оружие. Люди. Деньги
Укр Рус Eng

Туск: либо мы вложимся в оборону сейчас, либо впоследствии заплатим в 10 раз больше

Новости — Понедельник, 17 февраля 2025, 15:52 — Мария Емец

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейским государствам лучше сейчас больше инвестировать в свою оборону, чем заплатить еще большую цену, если им придется вести войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X (Twitter).

Дональд Туск заявил, что европейским государствам следует срочно увеличить расходы на оборону, и привел в пример свою страну.

"Если мы, европейцы, не начнем сейчас больше тратить на оборону, нам придется потратить в 10 раз больше, если мы не сможем предотвратить более масштабную войну. Как премьер-министр Польши, я могу открыто говорить об этом, поскольку Польша тратит на оборону уже почти 5% ВВП. И мы продолжим это делать", – написал он.

По информации датских СМИ, правительство Дании хочет нарастить расходы на оборону в следующие 2 года до 3% ВВП.

Напомним, Польша – одна из стран, которые приглашены на экстренный саммит, созванный в Париже президентом Франции Эмманюэлем Макроном после событий Мюнхенской конференции по безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Война с РФ Расширение НАТО
Реклама: