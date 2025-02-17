Туск: либо мы вложимся в оборону сейчас, либо впоследствии заплатим в 10 раз больше

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейским государствам лучше сейчас больше инвестировать в свою оборону, чем заплатить еще большую цену, если им придется вести войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X (Twitter).

Дональд Туск заявил, что европейским государствам следует срочно увеличить расходы на оборону, и привел в пример свою страну.

If we, Europeans, fail to spend big on defence now, we will be forced to spend 10 times more if we don’t prevent a wider war. As the Polish PM I’m entitled to say it loud and clear, since Poland already spends almost 5% of its GDP on defence. And we will continue to do so. – Donald Tusk (@donaldtusk) February 17, 2025

"Если мы, европейцы, не начнем сейчас больше тратить на оборону, нам придется потратить в 10 раз больше, если мы не сможем предотвратить более масштабную войну. Как премьер-министр Польши, я могу открыто говорить об этом, поскольку Польша тратит на оборону уже почти 5% ВВП. И мы продолжим это делать", – написал он.

По информации датских СМИ, правительство Дании хочет нарастить расходы на оборону в следующие 2 года до 3% ВВП.

Напомним, Польша – одна из стран, которые приглашены на экстренный саммит, созванный в Париже президентом Франции Эмманюэлем Макроном после событий Мюнхенской конференции по безопасности.