Туск: либо мы вложимся в оборону сейчас, либо впоследствии заплатим в 10 раз больше

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейским государствам лучше сейчас больше инвестировать в свою оборону, чем заплатить еще большую цену, если им придется вести войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X (Twitter).

Дональд Туск заявил, что европейским государствам следует срочно увеличить расходы на оборону, и привел в пример свою страну.

If we, Europeans, fail to spend big on defence now, we will be forced to spend 10 times more if we don’t prevent a wider war. As the Polish PM I’m entitled to say it loud and clear, since Poland already spends almost 5% of its GDP on defence. And we will continue to do so.