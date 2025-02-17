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ЗМІ: Данія планує мільярдні інвестиції в оборону, що збільшить її витрати до 3% ВВП

Новини — Понеділок, 17 лютого 2025, 15:31 — Марія Ємець

Уряд Данії обговорює рішення про багатомільярдні інвестиції в оборону країни, що збільшать її витрати на 2025-2026 роки до 3% ВВП.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian за матеріалами данських ЗМІ.

В уряді Данії запропонують мільярдні інвестиції в оборону, що збільшить оборонні витрати країни у 2025-2026 роках до 3% ВВП. Пріоритетні напрямки має визначити керівництво збройних сил. 

Прем’єрка Метте Фредеріксен у вівторок візьме участь у годині запитань-відповідей у парламенті, де очікувано пролунає багато питань з приводу того, як Данія буде реагувати на "нову реальність" після подій на Мюнхенській безпековій конференції, та про зміст обговорень на саміті у Парижі, що пройде у понеділок ввечері. 

У своїх останніх коментарях Фредеріксен зазначила, що Європа має "збільшити військову підтримку України, виробляти більше і швидше" і діяти рішучіше. 

В МЗС Литви заявили, що ЄС більше не може покладатися на війська США для гарантій безпеки.

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