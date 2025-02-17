У Фінляндії почався великий страйк працівників супермаркетів

У Фінляндії з понеділка почався кількаденний страйк працівників роздрібної торгівлі, до якого долучаються працівники більшості мереж продуктових супермаркетів по всій території країни.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

З понеділка у Фінляндії почався страйк працівників логістики для роздрібної торгівлі, що триватиме до четверга, а з середи до суботи страйкуватимуть співробітники, залучені безпосередньо у магазинах.

Страйкувати планують працівники більшості торгових мереж. У профспілках кажуть про до 70 тисяч учасників.

Страйк не призведе до цілковитого закриття магазинів, але можливі затримки з підвозом деяких товарів, зокрема нетривалого зберігання, і більші черги на пунктах видачі вагових товарів та касах.

Страйк пов’язаний із переговорами про покращення умов праці у колективному договорі на наступні 2 роки між профспілкою працівників сфери послуг PAM і Фінською конфедерацією комерції, що об’єднує роботодавців. Зокрема, профспілка добивається підвищення заробітної плати на 10%, щоб компенсувати інфляцію, та більшого захисту від звільнень і покращення умов для працівників з частковою зайнятістю.

Наближення страйку спричинило підвищений інтерес покупців до низки товарів вихідними та у понеділок.

В адміністрації супермаркетів кажуть, що підготувалися до цих подій і зробили запаси продуктів, щоб кількаденні паузи у логістиці не були відчутними. Водночас у деяких магазинах покупці помітили певний дефіцит товарів, як йогуртів, бананів, деяких видів хліба і м’яса.

У Бельгії минулого тижня через простести проти пенсійної реформи зупинилось авіасполучення.