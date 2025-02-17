В Финляндии началась крупная забастовка работников супермаркетов

В Финляндии с понедельника началась многодневная забастовка работников розничной торговли, к которой присоединяются работники большинства сетей продуктовых супермаркетов по всей территории страны.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

С понедельника в Финляндии началась забастовка работников логистики для розничной торговли, которая продлится до четверга, а со среды до субботы будут бастовать сотрудники, задействованные непосредственно в магазинах.

Бастовать планируют работники большинства торговых сетей. В профсоюзах говорят о 70 тысячах участников.

Забастовка не приведет к полному закрытию магазинов, но возможны задержки с подвозом некоторых товаров, в частности непродолжительного хранения, и большие очереди на пунктах выдачи весовых товаров и кассах.

Забастовка связана с переговорами об улучшении условий труда в коллективном договоре на следующие два года между профсоюзом работников сферы услуг PAM и Финской конфедерацией коммерции, объединяющей работодателей. В частности, профсоюз добивается повышения заработной платы на 10%, чтобы компенсировать инфляцию, и большей защиты от увольнений и улучшения условий для работников с частичной занятостью.

Приближение забастовки вызвало повышенный интерес покупателей к ряду товаров в выходные и в понедельник.

В администрации супермаркетов говорят, что подготовились к этим событиям и сделали запасы продуктов, чтобы многодневные паузы в логистике не были ощутимыми. В то же время в некоторых магазинах покупатели заметили определенный дефицит товаров, как йогуртов, бананов, некоторых видов хлеба и мяса.

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