У Держдепі США розповіли про очікування від зустрічі з представниками РФ в Ер-Ріяді

У Державному департаменті США заявили, що зустріч з російською делегацією у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді – це первинний контакт, який допоможе визначити готовність Москви до переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала журналістам речниця Держдепу Таммі Брюс, яку цитує Reuters.

За її словами, ця зустріч стане продовженням телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і господарем Кремля Владіміром Путіним, яка відбулась минулого тижня.

"Це продовження тієї початкової розмови між Путіним і президентом Трампом про те, чи можливий взагалі цей перший крок, які інтереси, чи можна цим керувати", – зазначила Брюс.

Адміністрація Дональда Трампа минулого тижня активізувала зусилля із запуску переговорного процесу між Росією та Україною, аби завершити розвʼязану Москвою повномасштабну війну.

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбудуться переговори між топпосадовцями США та Росії.

Глава ОПУ Андрій Єрмак перед цим запевняв, що зустрічей українців із росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.