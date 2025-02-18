В Госдепе США рассказали об ожиданиях от встречи с представителями РФ в Эр-Рияде

В Государственном департаменте США заявили, что встреча с российской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде – это первичный контакт, который поможет определить готовность Москвы к переговорам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала журналистам пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, которую цитирует Reuters.

По ее словам, эта встреча станет продолжением телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе.

"Это продолжение того начального разговора между Путиным и президентом Трампом о том, возможен ли вообще этот первый шаг, какие интересы, можно ли этим управлять", – отметила Брюс.

Администрация Дональда Трампа на прошлой неделе активизировала усилия по запуску переговорного процесса между Россией и Украиной, чтобы завершить развязанную Москвой полномасштабную войну.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоятся переговоры между топ-чиновниками США и России.

Глава ОПУ Андрей Ермак перед этим уверял, что встреч украинцев с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.