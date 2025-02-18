У парламенті Франції вшосте ініціювали вотум недовіри уряду без шансів на успіх

У парламенті Франції вже вшосте внесли ініціативу про висловлення недовіри уряду Франсуа Байру, цього разу з пропозицією виступили соціалісти.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У понеділок соціалісти внесли ініціативу про недовіру уряду Франсуа Байру, що є вже шостою такою спробою за час його перебування на посаді. Ініціативу підтримали 66 депутатів-соціалістів.

Соціалісти назвали ініціативу своєю реакцією на "трампізацію" публічних дебатів і заяви Байру про "міграційний потоп", що співзвучно з риторикою ультраправих.

Ініціатива соціалістів майже точно не матиме успіху, оскільки для достатньої кількості голосів їм потрібно було би заручитися підтримкою "Нацоб’єднання". Там ще до офіційного внесення документа заявили, що не будуть голосувати "за".

"Ми не будемо за це голосувати, тому що Соціалістична партія подає її з єдиною метою – оскаржити раціональні, хоч і недостатні, пропозиції прем’єра", – коментував у неділю речник фракції Томас Менаже.

З протилежного краю політичного спектра також покритикували ініціативу.

"Соцпартія п’ять разів поспіль від початку січня відмовилася оголосити недовіру уряду Байру. Тож очевидно, що цей вотум недовіри досить штучний", – прокоментував координатор "Нескореної Франції" Манюель Бомпар.

"Можливо ще будуть інші нагоди висловити недовіру уряду. Ми себе у цьому не обмежуємо. Десь у наступні місяці, наступні тижні… Але час ще не настав", – додав він.

Нагадаємо, попередник Байру на посаді Мішель Барньє, який застосував спецпроцедуру для ухвалення бюджету, не зміг пережити вотум недовіри та пішов у відставку, пропрацювавши рекордно короткий термін на посаді премʼєр-міністра Франції.

Через ці політичні суперечки країна увійшла в новий рік без затвердженого бюджету, його погодили вже на початку лютого і знову за спецпроцедурою. Проте уряду Байру після цього вдалося пережити вотум недовіри.