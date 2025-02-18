В парламенте Франции в шестой раз инициировали вотум недоверия правительству

В парламенте Франции уже в шестой раз внесли инициативу о выражении недоверия правительству Франсуа Байру, на этот раз с предложением выступили социалисты.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В понедельник социалисты внесли инициативу о недоверии правительству Франсуа Байру, что является уже шестой такой попыткой за время его пребывания в должности. Инициативу поддержали 66 депутатов-социалистов.

Социалисты назвали инициативу своей реакцией на "трампизацию" публичных дебатов и заявления Байру о "миграционном потопе", созвучные с риторикой ультраправых.

Инициатива социалистов почти точно не будет иметь успеха, поскольку для достаточного количества голосов им нужно было бы заручиться поддержкой "Нацобъединения". Там еще до официального внесения документа заявили, что не будут голосовать "за".

"Мы не будем за это голосовать, потому что Социалистическая партия подает его с единственной целью – оспорить рациональные, хотя и недостаточные, предложения премьера", – комментировал в воскресенье представитель фракции Томас Менаже.

С противоположного края политического спектра также покритиковали инициативу.

"Соцпартия пять раз подряд с начала января отказалась объявить недоверие правительству Байру. Поэтому очевидно, что этот вотум недоверия достаточно искусственный", – прокомментировал координатор „Непокоренной Франции" Манюэль Бомпар.

"Возможно еще будут другие возможности выразить недоверие правительству. Мы себя в этом не ограничиваем. Где-то в следующие месяцы, следующие недели... Но время еще не пришло", – добавил он.

Напомним, предшественник Байру на посту Мишель Барнье, который применил спецпроцедуру для принятия бюджета, не смог пережить вотума недоверия и ушел в отставку, проработав рекордно короткий срок на посту премьер-министра Франции.

Из-за этих политических споров страна вошла в новый год без утвержденного бюджета, его согласовали уже в начале февраля и снова по спецпроцедуре. Однако правительству Байру после этого удалось пережить вотум недоверия.