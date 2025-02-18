Премьер Дании осторожно допустила участие в контингенте союзников в Украине

Премьер Дании Метте Фредериксен намекнула, что допускает участие своей страны в потенциальном контингенте союзников в рамках гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Financial Times.

Фредериксен сказала, что "открыта к обсуждению многих вещей", в том числе потенциального контингента.

"Но также хочу подчеркнуть, что есть очень много аспектов, которые нужно прояснить, прежде чем мы дойдем до этой ситуации. Потому что речь идет о безопасности наших людей", – отметила она.

Ранее The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.

Британские законодатели от основных партий хотят вынести на голосование предложение премьер-министра Кира Стармера об участии британских войск в контингенте в Украине.