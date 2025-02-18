У президента Латвії пояснили його дивний заклик "не припиняти панікувати"

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс опублікував лаконічний допис у соціальних мережах щодо міжнародної ситуації, що змусило його пояснювати, що він мав на увазі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на X (Twitter) Рінкевичса та Delfi.

У понеділок ввечері 17 лютого президент Латвії написав у Х небагатослівний допис: "Ніколи не припиняйте панікувати".

Скриншот: Х

Це викликало різну реакцію користувачів соціальних мереж, включно із нерозуміння того, що латвійський президент мав на увазі.

На прохання пояснити допис, радник президента з питань комунікацій Мартіньш Дрегеріс повідомив, що допис Рінкевичса був "роздумом про міжнародну ситуацію після заяв багатьох дослідників зовнішньої політики та різних чуток, що з'явилися після Мюнхенської конференції".

"Президент закликає до критичного аналізу та оцінки інформації, яка поширюється", – сказав він.

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