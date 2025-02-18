У президента Латвии объяснили его странный призыв "не прекращать паниковать"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал лаконичное сообщение в социальных сетях относительно международной ситуации, что заставило его объяснять, что он имел в виду.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на X (Twitter) Ринкевичса и Delfi.

В понедельник вечером 17 февраля президент Латвии написал в Х немногословное сообщение: "Никогда не прекращайте паниковать".

Скриншот: Х

Это вызвало разную реакцию пользователей социальных сетей, включая непонимание того, что латвийский президент имел в виду.

На просьбу объяснить сообщение советник президента по вопросам коммуникаций Мартиньш Дрегерис сообщил, что сообщение Ринкевичса было "размышлением о международной ситуации после заявлений многих исследователей внешней политики и различных слухов, появившихся после Мюнхенской конференции".

"Президент призывает к критическому анализу и оценке информации, которая распространяется", – сказал он.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон инициировал экстренный саммит после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций США и России по мирному урегулированию в Украине. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет в них участвовать.

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