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В Естонії заклади харчування хочуть зобов'язати вказувати походження м'яса

Новини — Вівторок, 18 лютого 2025, 14:01 — Марія Ємець

В Естонії готують розпорядження, за яким заклади харчування повинні будуть вказувати країну походження м’яса у стравах.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Проєкт, який готує Міністерство регіонального розвитку і сільського господарства, передбачає, що заклади харчування і шкільні їдальні повинні будуть вказувати країну походження м’яса у стравах, що потрапляє на кухню у свіжому, охолодженому чи замороженому вигляді. 

Деякі естонські заклади, що спеціалізуються на стейках, і зараз вказують походження, коли хочуть підкреслити певну якість продукту – наприклад, що м’ясо поставлене з Австралії, або ж що постачальником є невелика місцева ферма неподалік. Проте більшість не включають у меню ніяких згадок. 

У міністерстві вважають, що така вимога забезпечить більшу чесність перед споживачами і дасть їм можливість обирати. 

Водночас окремі представники ресторанної сфери ставлять під сумнів доцільність "додаткової бюрократизації" і нарікають, що це може бути непросто, тому що одного дня може приїхати партія свинини від естонських фермерів, іншого разу – з Польщі, або ж в одній страві можуть поєднуватись курячі крильця з кількох країн. 

У відомстві на це відповідають, що не вимагають настільки детальних вказівок у меню і достатньо буде вказати перелік країн, звідки бувають поставки. 

Зміни набудуть чинності орієнтовно за кілька років.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія затвердила два нових "захищених" найменування – для латвійського хліба за особливим рецептом та для вина з британського Сассекса.

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Естонія ЄвроЖиття
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