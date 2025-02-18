В Естонії заклади харчування хочуть зобов'язати вказувати походження м'яса

В Естонії готують розпорядження, за яким заклади харчування повинні будуть вказувати країну походження м’яса у стравах.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Проєкт, який готує Міністерство регіонального розвитку і сільського господарства, передбачає, що заклади харчування і шкільні їдальні повинні будуть вказувати країну походження м’яса у стравах, що потрапляє на кухню у свіжому, охолодженому чи замороженому вигляді.

Деякі естонські заклади, що спеціалізуються на стейках, і зараз вказують походження, коли хочуть підкреслити певну якість продукту – наприклад, що м’ясо поставлене з Австралії, або ж що постачальником є невелика місцева ферма неподалік. Проте більшість не включають у меню ніяких згадок.

У міністерстві вважають, що така вимога забезпечить більшу чесність перед споживачами і дасть їм можливість обирати.

Водночас окремі представники ресторанної сфери ставлять під сумнів доцільність "додаткової бюрократизації" і нарікають, що це може бути непросто, тому що одного дня може приїхати партія свинини від естонських фермерів, іншого разу – з Польщі, або ж в одній страві можуть поєднуватись курячі крильця з кількох країн.

У відомстві на це відповідають, що не вимагають настільки детальних вказівок у меню і достатньо буде вказати перелік країн, звідки бувають поставки.

Зміни набудуть чинності орієнтовно за кілька років.

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