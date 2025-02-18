В Эстонии заведения питания хотят обязать указывать происхождение мяса

В Эстонии готовят распоряжение, по которому заведения питания должны будут указывать страну происхождения мяса в блюдах.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Проект, который готовит Министерство регионального развития и сельского хозяйства, предусматривает, что заведения питания и школьные столовые должны будут указывать страну происхождения мяса в блюдах, которое попадает на кухню в свежем, охлажденном или замороженном виде.

Некоторые эстонские заведения, специализирующиеся на стейках, и сейчас указывают происхождение, когда хотят подчеркнуть определенное качество продукта – например, что мясо поставлено из Австралии, или же что поставщиком является небольшая местная ферма неподалеку. Однако большинство не включают в меню никаких упоминаний.

В министерстве считают, что такое требование обеспечит большую честность перед потребителями и даст им возможность выбирать.

В то же время отдельные представители ресторанной сферы ставят под сомнение целесообразность "дополнительной бюрократизации" и сетуют, что это может быть непросто, потому что однажды может приехать партия свинины от эстонских фермеров, в другой раз – из Польши, или же в одном блюде могут сочетаться куриные крылышки из нескольких стран.

В ведомстве на это отвечают, что не требуют столь детальных указаний в меню и достаточно будет указать перечень стран, откуда бывают поставки.

Изменения вступят в силу ориентировочно через несколько лет.

Напомним, недавно Еврокомиссия утвердила два новых "защищенных" наименования – для латвийского хлеба по особому рецепту и для вина из британского Сассекса.