Глава Міноборони Британії заявив, що світ перебуває у "новій ері загроз"

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що наразі світ перебуває у новій ері загроз, а це своєю чергою вимагає нової ери для оборони.

Про це він сказав у вівторок, 18 лютого, під час виступу в Інституті уряду у Лондоні, повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Гіллі заявив, що рішення, які будуть прийняті впродовж наступних тижнів визначать "не лише результат конфлікту в Україні, але й безпеки світу для наступних поколінь".

"На мою думку, випробування політичного лідерства полягає не лише в управлінні сьогоденням, а й у проведенні реформ на майбутнє. Ми перебуваємо в новій ері загроз, і це вимагає нової ери для оборони", – сказав очільник британського Міноборони.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Велика Британія та Швеція.

Зокрема прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну як частину гарантій безпеки.