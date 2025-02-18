Глава Минобороны Британии заявил, что мир находится в "новой эре угроз"
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что сейчас мир находится в новой эре угроз, а это в свою очередь требует новой эры для обороны.
Об этом он сказал во вторник, 18 февраля, во время выступления в Институте правительства в Лондоне, сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".
Гилли заявил, что решения, которые будут приняты в течение следующих недель определят "не только результат конфликта в Украине, но и безопасности мира для следующих поколений".
"По моему мнению, испытание политического лидерства заключается не только в управлении настоящим, но и в проведении реформ на будущее. Мы находимся в новой эре угроз, и это требует новой эры для обороны", – сказал глава британского Минобороны.
Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.
Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.
В частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину как часть гарантий безопасности.