Глава Минобороны Британии заявил, что мир находится в "новой эре угроз"

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что сейчас мир находится в новой эре угроз, а это в свою очередь требует новой эры для обороны.

Об этом он сказал во вторник, 18 февраля, во время выступления в Институте правительства в Лондоне, сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Гилли заявил, что решения, которые будут приняты в течение следующих недель определят "не только результат конфликта в Украине, но и безопасности мира для следующих поколений".

"По моему мнению, испытание политического лидерства заключается не только в управлении настоящим, но и в проведении реформ на будущее. Мы находимся в новой эре угроз, и это требует новой эры для обороны", – сказал глава британского Минобороны.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.

В частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину как часть гарантий безопасности.