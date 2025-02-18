Фінляндія ще не сформувала позицію щодо відправки військових в Україну

В уряду Фінляндії поки що немає позиції щодо того, чи слід відправити військових в Україну.

Про це Yle повідомив прем'єр-міністр Петтері Орпо, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр запросив усі парламентські партії на зустріч для обговорення поточної ситуації у зовнішній політиці та політиці безпеки.

Зустріч мала розпочатися сьогодні, 18 лютого, о 17 годині. За словами Орпо, мета в тому, щоб обговорити загальну картину навколо України і розглянути варіанти дій Фінляндії.

"Підтримка миру є одним з елементів можливого плану з припинення вогню або мирної угоди. Це питання обговорюється, і ми також готуємося до цієї дискусії", – заявив Орпо.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Велика Британія та Швеція.

А італійська прем’єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.